FMI/Previsões

O FMI estima que Portugal consiga reduzir a dívida pública para perto de 105% do PIB até 2023, uma redução superior a 20 pontos percentuais e que é a mais forte da zona euro nos próximos seis anos.

No 'Fiscal Monitor', relatório com as previsões orçamentais do mundo, divulgado hoje, o Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que Portugal consiga reduzir a dívida de 125,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017 para 104,7% em 2023.

Esta redução da dívida pública em 20,9 pontos percentuais do PIB é a mais forte entre os países da zona euro, segundo as previsões do Fundo, que são coordenadas pelo ex-ministro das Finanças Vítor Gaspar (agora diretor do FMI).