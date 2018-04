FMI/Previsões

O ex-ministro das Finanças português e diretor do FMI, Vítor Gaspar, avisa que "nenhum país é exceção" e que todos devem usar o ciclo económico positivo para acumular 'almofadas financeiras', preparando-se para eventuais crises.

"O ciclo económico positivo deve ser usado para acumular 'almofadas financeiras' para tempos tempestivos que vão chegar eventualmente", afirma Vítor Gaspar na apresentação do 'Fiscal Monitor', relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre as previsões orçamentais do mundo e que coordenou.

Nesse sentido, o ex-ministro afirma que os países devem "evitar medidas pró-cíclicas que providenciem estímulos desnecessários quando a atividade económica já está a acelerar".