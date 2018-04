Actualidade

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou hoje a antecipação das eleições legislativas e presidenciais para 24 de junho, um ano e meio antes da data prevista inicialmente.

"Decidimos que as eleições vão decorrer no domingo, 24 de junho de 2018", declarou Erdogan em conferência de imprensa após um encontro com Devlet Bahçeli, o chefe do ultranacionalista Partido de ação nacionalista (MHP).

Na terça-feira, o partido no poder na Turquia já tinha admitido antecipar as eleições para o próximo verão após um apelo do seu aliado ultranacionalista.