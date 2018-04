Actualidade

A inspetora-geral da Administração Interna anunciou hoje no parlamento uma auditoria este ano sobre o uso da força e práticas discriminatórias pelas forças e serviços de segurança, estando também prevista a divulgação de um manual de ação policial.

Margarida Blasco respondia aos deputados da primeira comissão parlamentar sobre o recente relatório do Comité Anti-Tortura do Conselho da Europa, que apontou Portugal como um dos países da Europa Ocidental com maior número de casos de violência policial e que estes abusos de autoridade são maiores contra estrangeiros e afrodescendentes.

Assegurando que a formação dos elementos das forças e serviços de segurança é "um objetivo estratégico da IGAI [Inspeção-Geral da Administração Interna]", a inspetora destacou as ações de formação realizadas nos estabelecimentos de ensino da polícia e dos militares, garantindo que vão continuar nos próximos anos.