Actualidade

Os municípios consideraram hoje que as verbas da reprogramação do Portugal 2020 são insuficientes para as áreas que consideram prioritárias e sugeriram outras formas de alocar mais 1.500 milhões de euros às políticas e programas autárquicos.

A Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) foi hoje ouvida na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República, no âmbito da reprogramação dos fundos comunitários, nomeadamente do Portugal 2020, por requerimento do PSD.

"A reprogramação envolve cerca de 3 mil milhões de euros na totalidade, dos quais para as tipologias de intervenção municipal prevê alguns reforços que não são substanciais. A nosso ver não chegarão para as necessidades evidentes", disse Manuel Machado, presidente da ANMP.