Actualidade

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, anunciou hoje que a cidade terá, no próximo ano, um polo arqueológico municipal, depois de este mês já ter sido instalado um depósito temporário na Casa do Miradouro.

O município aproveitou a comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios para dar a garantia de que a Casa do Miradouro acolherá o polo arqueológico de Viseu, no qual funcionará uma reserva arqueológica municipal.

"Este centro arqueológico deverá estar organizado, regulamentado e reconhecido até ao final de março de 2019. Restituiremos também a Casa do Miradouro à sua vocação histórica, destinando-a integralmente para fins culturais", explicou Almeida Henriques.