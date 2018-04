Actualidade

A coordenadora do BE avisou hoje que é preciso "trabalhar mais para ter um bom Orçamento do Estado", garantindo o primeiro-ministro que não há qualquer "obsessão pelo défice" e que "nenhuma medida" acordada com os bloquistas será sacrificada.

No debate quinzenal de hoje, a intervenção da líder do BE, Catarina Martins, centrou-se na questão da revisão da meta do défice inscrita pelo Governo no Programa de Estabilidade, numa troca de argumentos com António Costa, que assegurou tratar-se apenas de uma "atualização meramente aritmética".

"Para mim há uma lição destes últimos dias e digo-lhe com toda a franqueza: precisamos de trabalhar mais para ter um bom Orçamento do Estado, para dar confiança, para criar emprego, para melhorar a saúde, para recuperar salários, para aumentar o investimento. E isso depende de nós aqui, não depende de Bruxelas", disse Catarina Martins.