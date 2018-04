Actualidade

O novo cruzeiro científico para avaliar a evolução do 'stock' de sardinha e de outras espécies poderá não sair na quinta-feira do Porto de Lisboa, como previsto, devido à greve das equipas de investigação, disse hoje fonte sindical.

Segundo a dirigente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), Ana Avoila, "o mais provável" é a saída do navio Noruega não se realizar devido à greve dos investigadores, técnicos superiores e assistentes operacionais do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que integram a equipa, num total entre 14 a 17 pessoas.

Os trabalhadores exigem a reposição do suplemento de embarque que lhes foi retirado em 2012, quando o antigo Instituto Nacional dos Recursos Biológicos foi fundido com o IPMA.