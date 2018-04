FMI/Previsões

O diretor adjunto do departamento de Assuntos Fiscais do Fundo Monetário Internacional (FMI) desvalorizou hoje à Lusa a divergência entre o Fundo e o Governo português sobre as previsões para a evolução do défice orçamental.

"Vamos ter sempre visões diferentes sobre o crescimento, o défice ou o rácio da dívida, mas o que vai acontecer é que a atualização dos números [do FMI] será incorporada na nova previsão", disse Abdel Senhadji, sublinhando que "as diferenças também não são assim tão grandes".

Em declarações à Lusa em Washington, no âmbito dos Encontros da Primavera, o diretor adjunto do departamento de Assuntos Fiscais, liderado por Vitor Gaspar, desvalorizou a diferença nas previsões sobre a evolução do défice orçamental, salientando que os números do FMI foram apurados antes da divulgação das Previsões Económicas Mundiais, apresentadas na terça-feira, e que as estimativas do Fundo para o crescimento e a inflação até são melhores do que as do Governo.