FMI/Previsões

O diretor adjunto do departamento de Assuntos Fiscais do Fundo Monetário Internacional (FMI) considerou hoje à Lusa que a consolidação orçamental em Portugal "está a progredir bem", mas alertou para que não há espaço para complacências.

"Não há espaço para complacências, em todos os países e particularmente em Portugal, onde o rácio da dívida pública sobre o PIB [Produto Interno Bruto] continua muito alto, nos 126%, e é o terceiro maior da Europa", disse Abdel Senhadji.

Em declarações à Lusa em Washington, à margem dos Encontros da Primavera, que decorrem esta semana na sede do FMI e do Banco Mundial, o diretor adjunto do departamento liderado pelo ex-ministro Vitor Gaspar vincou que "as perspetivas económicas para Portugal melhoraram significativamente no último ano, o crescimento subiu bastante, em linha com a recuperação na Europa, a inflação também evolui positivamente e a consolidação orçamental está a progredir bem".