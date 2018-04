OE2019

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que o governo vai prosseguir "as mesmas políticas" e manifestou-se convicto de que o Orçamento do Estado para 2019 vai ser "mais fácil" de negociar do que o deste ano.

"Vamos negociar o Orçamento do Estado para 2019 da mesma forma que negociámos o de 2018, o de 2017 e o de 2016, com uma enorme vantagem em relação aos anteriores: é que à quarta é muito mais fácil do que à primeira, já nos conhecemos melhor, já temos boas razões para confiar mais uns nos outros. Seguramente, o próximo orçamento vai ser mais fácil de negociar do que o deste ano", afirmou António Costa.

O primeiro-ministro respondia no debate quinzenal à deputada do PEV Heloísa Apolónia, que tinha advertido que o partido não aceitaria ser condicionado nas negociações do próximo Orçamento do Estado por uma eventual exigência de limitar os investimentos ou a reposição de rendimentos a um défice em 2019 de 0,2%.