Actualidade

Três pessoas foram detidas hoje durante buscas realizadas nos concelhos da Figueira da Foz e Montemor-o-Velho no âmbito do combate à captura ilegal de meixão, disse à agência Lusa o comandante local da Polícia Marítima (PM).

Silva Rocha, comandante da Capitania do Porto da Figueira da Foz, informou que as detenções verificaram-se no âmbito de uma investigação que decorre há vários meses, tendo participado na operação 64 elementos da PM, entre agentes e graduados.

Apoiada em "catorze mandados de buscas em residências e armazéns", a ação começou às 08:00 e ainda estava a decorrer por volta das 16:30, abrangendo cinco localidades próximas do rio Mondego: Lavos, Vila Verde, Casal da Areia e Maiorca, no concelho da Figueira da Foz, além de Ereira, no município de Montemor-o-Velho, adiantou.