Actualidade

Dois representantes da organização humanitária "Capacetes Brancos" qualificaram hoje, no Terra Justa, em Fafe, o regime sírio como "criminoso" e responsável pelo ataque com armas químicas, no dia 7 de abril, na cidade de Douma.

"O primeiro criminoso é o regime, mas não é o único", disse Assad Hanna, dirigente daquela organização não-governamental síria.

"Quem tem aviões, helicópteros e armas?", questionou, lembrando que "é o regime sírio que tem essa capacidade militar".