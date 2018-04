Actualidade

O Presidente da República elogia os acordos entre Governo e PSD sobre fundos comunitários e descentralização, que são hoje formalizados, e espera que os consensos possam ser alargados a outros partidos e parceiros sociais.

Numa nota divulgada no 'site' da Presidência da República, o chefe de Estado escreve que é com agrado que "vê os acordos hoje anunciados entre o Governo e o Partido Social Democrata sobre fundos estruturais e sobre descentralização, esperando que os consensos possam ser alargados a outros partidos e parceiros sociais, a bem dos portugueses, e independentemente das dinâmicas de governação e oposição".

Na mesma nota, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que desde o seu discurso na tomada de posse, em 09 de março de 2016, que "tem insistido amiúde na exigência nacional de consensos alargados entre as várias forças políticas, em domínios vitais da vida coletiva, e onde o que as aproxima é mais importante do que o que as separa".