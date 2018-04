Actualidade

A avançada internacional brasileira Darlene de Souza é o sétimo reforço do Benfica, que na próxima época se estreia no futebol feminino, no campeonato nacional de promoção de 2018/19.

A brasileira, de 28 anos, atualmente nas espanholas do Saragoça, conta no palmarés com um campeonato brasileiro, um campeonato austríaco e a taça da Áustria, em representação do SV Neulengbach, e um título nos Jogos Pan-americanos.

"Quando recebi o telefonema [do treinador João Marques], falou bastante comigo e transmitiu-me grande confiança, explicou-me a situação e aí não pensei duas vezes e aceitei o convite", disse Darlene, em declarações à BTV.