O presidente do Governo dos Açores iniciou hoje uma visita oficial de cinco dias ao Brasil com um convite ao governador do Estado de Santa Catarina para visitar o arquipélago e dar "nova vida" à ligação entre as regiões.

"Esta ideia de podermos trazer nova vida a essa ligação, inovar nessa ligação, virá-la para o futuro e não apenas para lembrar este passado comum, pode ser uma boa via a explorar no futuro", vincou Vasco Cordeiro, falando aos jornalistas após um encontro de cerca de 30 minutos com o governador Eduardo Pinho Moreira.

O governador, que convidou Vasco Cordeiro a deslocar-se ao Brasil e a Santa Catarina, recebeu o chefe do executivo açoriano no Centro Administrativo do Governo, na cidade de Florianópolis.