Actualidade

O governador do Banco de Portugal considerou hoje, no parlamento, "absolutamente improvável" uma injeção de capital direta do Estado no Novo Banco, que acresça aos 3,89 mil milhões de euros previstos pelo Fundo de Resolução.

"O cenário limite é um cenário improvável, absolutamente improvável, nenhum investidor ia colocar mil milhões de euros correndo o risco de o perder", afirmou Carlos Costa, perante os deputados da comissão de orçamento e finanças.

O governante disse ainda que essa possibilidade de intervenção pública não faz parte do acordo de venda do banco à Lone Star (efetivada em outubro passado), mas que "resulta das negociações entre o Estado português e a Comissão Europeia" e considerou que, com isso, Bruxelas reconhece a importância sistémica do Novo Banco e o que aconteceria no sistema financeiro e na economia "se a viabilidade do banco estivesse em causa".