Actualidade

As salas de consumo assistido de Lisboa serão implementadas pela Câmara Municipal até ao início de 2019, disse hoje à Lusa o vereador dos Direitos Sociais, Ricardo Robles (BE), apontando que se localizarão na Avenida de Ceuta e Lumiar.

Segundo o bloquista, a Câmara irá "iniciar já os procedimentos para poder avançar", prevendo que "no final do ano, início do próximo", as salas de consumo assistido possam abrir.

Em declarações à agência Lusa, Robles precisou que uma das salas ficará localizada "na zona do Vale de Alcântara, mais concretamente nas traseiras da estação de tratamento de águas, e a outra na zona do Lumiar, numa zona não habitacional, ali junto do eixo norte-sul".