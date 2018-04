Operação Marquês

A Ordem dos Advogados (OA) criticou hoje a divulgação televisiva de peças processuais do caso Operação Marquês e do inquérito à queda do BES, em "violação da lei" processual penal e dos direitos e garantias constitucionalmente protegidos dos arguidos.

Em nota publicada no 'site' da Ordem, o bastonário dos Advogados, Guilherme Figueiredo, e a Comissão de Direitos Humanos da OA repudiam o sucedido, dadas as "consequências nefastas que tem no equilíbrio dos interesses em presença", designadamente entre a liberdade de imprensa e os direitos fundamentais dos arguidos em processo penal.

"Concorde-se ou não com o regime legal estatuído no Código de Processo Penal no que concerne à divulgação pela comunicação social do conteúdo de atos processuais em processo criminal, o certo é que, em primeiro lugar, existindo lei em vigor, a mesma tem de ser cumprida. E uma violação de lei impõe, para reafirmação do império do Direito e para restabelecimento da paz social, que seja perseguida e sancionada", diz a OE.