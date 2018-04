Actualidade

Uma bióloga da Universidade de Aveiro (UA) descobriu cinco novas espécies de 'pseudoescorpiões' em grutas do Algarve, Alentejo, Penela e Leiria, anunciou hoje a instituição.

De acordo com a informação avançada pela UA, os novos 'pseudoescorpiões' foram anunciados ao mundo na edição de abril do 'Journal of Arachnology', em colaboração com o investigador Juan Zaragoza, da Universidade de Alicante.

Os 'pseudoescorpiões' pertencem à classe dos aracnídeos e são popularmente conhecidos como falsos-escorpiões por serem semelhantes aos escorpiões, apesar de não terem o ferrão e um longo abdómen.