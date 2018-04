Actualidade

As remessas dos emigrantes portugueses em Angola caíram 31,6% em fevereiro, para 8,95 milhões de euros, o que levou as remessas dos portugueses em todos os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) a descerem 27,7%.

De acordo com os dados do Banco de Portugal, hoje consultados pela Lusa, as remessas dos trabalhadores portugueses em Angola passaram de 13,08 milhões de euros, em fevereiro do ano passado, para 8,95 milhões, o que representa uma descida de 31,6%.

No total mundial, as remessas dos emigrantes portugueses desceram apenas 2,9% em fevereiro, passando de 287,9 milhões, em fevereiro de 2017, para 279,6 milhões, em fevereiro deste ano.