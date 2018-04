Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que os acordos assinados sobre fundos europeus e descentralização com o Governo são "bons para Portugal e, logo, são bons para o PSD".

Ao lado do primeiro-ministro, António Costa, em São Bento, pouco depois de terem sido formalizados os dois acordos, Rio fez questão de salientar que estes entendimentos foram assinados exatamente dois meses depois de ter sido empossado como presidente dos sociais-democratas.

"Para mim, pessoalmente, no dia em que faz dois meses em que tomei posse como presidente do PSD, posso fazer um balanço positivo por, ao fim de 60 dias, ter já estes dois acordos assinados com o governo", afirmou.