Actualidade

Um livro inédito de Herberto Helder (1930-2015), "em minúsculas", que revela uma faceta menos conhecida do poeta, a de repórter em Angola, no semanário Notícia, é publicado no dia 04 de maio, foi hoje anunciado.

"em minúsculas" reúne crónicas e reportagens realizadas pelo poeta, e estava previsto ter sido editado em março, pela Porto Editora (PE).

"O trabalho de edição, propriamente dito, demorou mais do que prevíamos, e por isso tivemos de adiar a data de saída", disse à agência Lusa fonte da PE.