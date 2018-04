Actualidade

O primeiro-ministro desdramatizou hoje a ausência de uma sessão formal de assinatura de acordos entre Governo e PSD perante os jornalistas, dando em alternativa um aperto de mão a Rui Rio para proporcionar "uma boa imagem".

No final das declarações conjuntas para anúncio dos acordos sobre descentralização e fundos comunitários, em São Bento, o presidente do PSD e António Costa foram interrogados sobre as razões de não ter havido um momento público de assinatura desses dois compromissos.

Rui Rio começou por falar em "decor" e António Costa referiu-se à ausência de uma mesa naquela sala do piso de entrada da residência oficial de São Bento.