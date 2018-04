Operação Marquês

Os advogados de Ricardo Salgado requereram hoje ao Departamento Central de Investigação Criminal a abertura de um processo-crime a propósito da divulgação de imagens dos interrogatórios na 'Operação Marquês' que envolve o antigo primeiro- ministro José Sócrates.

Alguns órgãos de comunicação social têm divulgado imagens dos interrogatórios no âmbito da 'Operação Marquês' e do inquérito à queda do chamado "Universo BES", onde surge o antigo banqueiro do Banco Espírito Santo.

No requerimento hoje enviado, com conhecimento da Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, e a que a agência Lusa teve acesso, os advogados pedem que não só se abra um inquérito sobre a divulgação das imagens como se tomem medidas para a "imediata cessação da atividade criminosa".