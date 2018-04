Actualidade

Um adepto do FC Porto foi na quarta-feira detido por "injúrias a um elemento do corpo de intervenção", antes do clássico com o Sporting, para a Taça de Portugal de futebol, adiantou a PSP à agência Lusa.

De acordo com o comissário da Polícia de Segurança Pública Tiago Garcia, esta foi a única ocorrência numa operação que correu de forma "muito serena".

De resto, o responsável da PSP fez um "balanço positivo" da operação de policiamento, desde a chegada dos adeptos do FC Porto ao Estádio José Alvalade, até à saída dos mesmos do recinto.