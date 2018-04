Actualidade

O primeiro-ministro japonês afirmou, na quarta-feira, estar pronto para discutir acordos comerciais com os Estados Unidos, embora reconheça as divergências com o Presidente norte-americano.

"Concordámos em iniciar negociações sobre acordos comerciais livres, justos e recíprocos", disse Shinzo Abe, numa conferência de imprensa conjunta com Donald Trump, no luxuoso 'resort' privado de Mar-a-Lago (Florida) do chefe de Estado norte-americano.

Os dois líderes não esconderam as opiniões divergentes sobre a mesma matéria, com Abe a defender o Acordo de comércio livre do Pacífico (TPP) e o regresso de Washington ao TPP. Já Trump manifestou-se a favor de acordos bilaterais.