Actualidade

Algumas centenas de adeptos do Desportivo das Aves receberam hoje com euforia a chegada da equipa ao estádio do clube, festejando o apuramento para a final da Taça de Portugal de futebol.

Depois da vitória de quarta-feira, por 2-1, no reduto do Caldas, na segunda mão das meias finais da competição, a formação avense garantiu uma presença inédita no Jamor, algo que os sócios e simpatizantes do clube fizeram questão de eternizar com uma calorosa receção aos jogadores.

A multidão concentrou-se junto a uma das entradas do recinto, e trajada com os tons vermelhos e brancos do clube, deu azo à alegria assim que o autocarro que transportava a equipa chegou à localidade nortenha, já depois das 02:30.