Actualidade

O Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte reúne-se, na sexta-feira, durante um "importante período histórico", ditado pelas cimeiras com a Coreia do Sul e os Estados Unidos, noticiou hoje a agência oficial norte-coreana.

Segundo a KCNA, o Comité Central do Partido dos Trabalhadores, partido único no país, "discutirá e decidirá sobre temas políticos da nova etapa, em linha com as necessidades do importante período histórico da revolução coreana".

O texto não detalha quais os assuntos que o partido vai abordar, mas a reunião ocorre uma semana antes da cimeira entre Kim Jong-un e o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, que decorre no dia 27 de abril, na fronteira militarizada entre os dois países.