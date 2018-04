Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ajudará a libertar cidadãos japoneses sequestrados nos anos 1970 e 1980 pela Coreia do Norte, numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

"Vamos trabalhar no duro para tentar trazer de volta essas pessoas", afirmou Trump, na quarta-feira.

Em 2002, a Coreia do Norte admitiu que raptou 13 japoneses para ensinar a língua e costumes do Japão aos seus espiões. Tóquio estima, no entanto, que foram sequestrados pelo menos 17 pessoas.