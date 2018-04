Actualidade

O chefe do executivo de Macau inicia a 07 de maio uma visita de cinco dias ao Camboja e à Tailândia, para aprofundar a cooperação com os países envolvidos na iniciativa chinesa "Uma Faixa, Uma Rota".

A visita de Chui Sai On tem como propósito o "aprofundamento da cooperação pragmática com os países envolvidos na iniciativa 'Uma Faixa, Uma Rota'", de forma a "permitir a Macau desempenhar o seu papel de ponte e impulsionar o intercâmbio", de acordo com um comunicado oficial divulgado na quarta-feira à noite.

O chefe do executivo vai marcar também presença em actividades dos Serviços de Turismo e do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), assim como em sessões de intercâmbio entre os jovens de Macau e dos dois países, e num fórum sobre o desenvolvimento da medicina tradicional chinesa.