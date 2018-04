Actualidade

A operadora de jogo de Las Vegas e Macau, Wynn Resorts, anunciou a nomeação de três mulheres para a direção do grupo, meses depois de um escândalo sexual que envolveu o fundador Steve Wynn.

De acordo com um comunicado divulgado na quarta-feira no site do grupo, o quadro de administradores foi aumentado para 11 membros, quatro dos quais são mulheres.

"Este é o primeiro passo no nosso esforço para atualizar o conselho", afirmou o presidente da comissão executiva da Wynn, Boone Wayson, indicou.