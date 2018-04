Actualidade

A exposição "Arte Portuguesa. Razões e Emoções", que vai reunir 211 obras de 97 artistas no Museu do Chiado, em Lisboa, é inaugurada hoje, às 19:00, com uma viagem por 150 anos da História da Arte em Portugal.

De acordo com o Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, as obras do acervo - pintura, escultura, desenho, fotografia, vídeo, e instalação - ocuparão integralmente as galerias do edifício da rua Serpa Pinto, e uma ala da rua Capelo, abrindo ao público na sexta-feira.

Do total de obras, cerca de 70 raramente foram mostradas ou saem pela primeira vez das reservas do museu, dando a conhecer a história da arte portuguesa desde a segunda metade do século XIX até à primeira década do século XX.