Actualidade

O artista visual Daniel Blaufuks vai apresentar obras em fotografia e vídeo-instalação, numa nova exposição que é inaugurada hoje, às 18:00, na Galeria Carlos Carvalho, em Lisboa.

De acordo com a galeria, esta nova exposição do artista - vencedor do Prémio BES Photo 2006, atual Prémio Novo Banco, o mais importante galardão na área da fotografia atribuído em Portugal - intitula-se "Houve um tempo em que estávamos todos vivos".

Desde que realizou um projeto com o escritor Paul Bowles, em 1991 - "My Tangier" -, Daniel Blaufuks, 55 anos, tem direcionado o seu trabalho para a relação entre a fotografia e a literatura, sobretudo sob a forma de vídeo, fotografia, instalações, livros e diários fac-similados.