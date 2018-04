Actualidade

A exibição do filme "A Pantera Negra" na Arábia Saudita, na quarta-feira, pôs fim a uma longa proibição, que se estendeu por mais de três décadas, dos cinemas no país.

A sessão especial foi vista por membros do governo e profissionais da indústria no cinema "King Abdallah", uma antiga sala de concertos em Riade. As portas abrem ao público no próximo mês.

O filme da Marvel, o terceiro maior êxito da história nas bilheteiras dos Estados Unidos, foi exibido depois da cadeia norte-americana AMC Entertainment obter, finalmente, a primeira licença para explorar salas do reino saudita.