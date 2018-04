Actualidade

Os Direitos Humanos e o combate à discriminação são os temas centrais da 2.ª edição do Festival Política, que se inicia hoje, em Lisboa, e cuja programação inclui concertos, debates e encontros com deputados da Assembleia da República.

Em 2017, esteve em foco a problemática da abstenção, na edição deste ano, que decorre até domingo no Cinema São Jorge, o assunto central são as questões da igualdade e da não-discriminação, de acordo com informação disponibilizada no 'site' do festival.

A edição deste ano inicia-se, hoje às 17:30, com o debate "A Lei é Racista?", através do qual se pretende perceber se "a legislação portuguesa garante uma proteção eficaz contra o racismo e a xenofobia, porque razão quem nasce em Portugal não é automaticamente português ou se as instituições são eficientes a combater a discriminação no exercício de direitos por motivos baseados na raça, cor, nacionalidade ou origem étnica".