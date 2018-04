Actualidade

O presidente da Coreia do Sul defendeu hoje um tratado de paz para encerrar oficialmente a Guerra da Coreia, numa altura me que se aproxima o encontro agendado com o líder norte-coreano Kim Jong Un.

"O armistício que se arrasta há 65 anos deve acabar", disse Moon Jae-in aos jornalistas, acrescentando: "devemos procurar a assinatura de um tratado de paz depois da declaração do fim da guerra".

A Guerra da Coreia foi um conflito armado entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Ocorreu entre os anos de 1950 e 1953 e teve como pano de fundo a disputa geopolítica entre os Estados Unidos (capitalismo) e a União Soviética (socialismo).