Actualidade

O filme "Chuva e cantoria na aldeia dos mortos", de João Salaviza e Renée Nader Messora, foi selecionado para o Festival de Cannes, em maio, que encerrará com "O homem que matou D. Quixote", de Terry Gilliam.

De acordo com a programação complementar hoje anunciada, o documentário de Salaviza, rodado junto de uma comunidade indígena no Brasil, integrará a secção competitiva Un Certain Regard.

Em declarações à agência Lusa, João Salaviza não escondeu a satisfação por voltar a Cannes, onde venceu a Palma de Ouro em 2009 com a curta-metragem "Arena".