Actualidade

O Kronos Quartet vai regressar a Portugal, este ano, para dois concertos, o primeiro a realizar em Lisboa, a 05 de julho, e o segundo, em Braga, a 30 de outubro, anunciou hoje a promotora.

O quarteto de São Francisco vai atuar em Lisboa, nas Ruínas do Convento do Carmo, e o seu concerto em Braga terá lugar no Theatro Circo.

O regresso do Kronos Quartet a Portugal acontece cerca de dois meses depois da edição do seu mais recente álbum, "Landfall", feito em colaboração com Laurie Anderson, que sucedeu a "Folk Songs" e "Ladilikan", dois discos publicados no ano passado, eleitos entre os melhores de 2017 pelo jornal The Guardian e pelas revistas Uncut e World Music Central, entre outros títulos.