O grupo Mota-Engil vai investir cerca de 250 milhões de euros este ano, destinando "a maior parte" à sua participada no setor dos resíduos EGF e a "grandes projetos" em África, segundo o Relatório e Contas Consolidado de 2017.

"A EGF e grandes projetos em África representarão a maior parte do investimento de cerca de 250 milhões de euros", lê-se no documento hoje divulgado, no qual a Mota-Engil se propõe "reforçar a posição de líder do mercado em vários países africanos, permitindo um crescimento importante no volume de negócios com margens de acordo com o desempenho tradicional na região".

No ano passado, o continente africano foi o segundo maior contribuinte para o volume de negócios de 2.597 milhões de euros do grupo, representando 33% da faturação (equivalentes a 860 milhões de euros) e sendo apenas superado pela América Latina, com 37%, seguida da Europa com 30%.