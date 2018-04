Actualidade

Os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) vão realizar uma greve parcial no dia 10 de maio e uma total em 11 de maio, anunciou hoje José Manuel Oliveira, dirigente da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS).

Depois de um plenário realizado na manhã de hoje, "com boa participação", na estação de Santa Apolónia, em Lisboa, o dirigente sindical explicou à agência Lusa ter sido decidido "retomar a greve na empresa no dia 10 e no dia 11" de maio.

"No dia 10 [uma quinta-feira] todos os trabalhadores paralisarão uma hora no seu turno de trabalho, mas a uma hora fixa: entre as 00:00 e a 01:00; entre as 08:00 e as 09:00 e entre as 16:00 e as 17:00 e depois uma greve de 24 horas no dia 11", precisou.