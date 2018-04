Coreia do Norte

A União Europeia (UE) acrescentou hoje quatro nomes à lista de pessoas e entidades sujeitas a medidas restritivas contra a Coreia do Norte por envolvimento nos programas nuclear, de mísseis balísticos ou outras armas de destruição maciça.

As sanções consistem no congelamento de bens e a proibição de viajar para a UE e aplicam-se a quatro pessoas que estiveram envolvidas em práticas financeiras fraudulentas suspeitas de contribuir para os programas da Coreia do Norte relacionados com armamento nuclear, mísseis balísticos ou outras armas de destruição maciça.

Com esta decisão do Conselho, eleva-se a 59 o número total de pessoas sancionadas autonomamente pela UE, a que acresce o congelamento de bens de nove entidades.