Actualidade

O PS defendeu hoje o fim gradual dos cortes salariais aplicados aos membros de gabinetes políticos, considerando que a reposição de vencimentos deve abranger todos os trabalhadores na esfera do setor público, e demarcou-se de perspetivas populistas.

Estas posições sobre a medida do Governo foram transmitidas aos jornalistas pelo vice-presidente da bancada socialista Pedro Delgado Alves no final da reunião semanal do Grupo Parlamentar do PS.

A partir de janeiro, segundo o jornal "Público, os funcionários dos gabinetes dos membros do Governo (incluindo os governos regionais), de apoio pessoal dos presidentes e dos vereadores das câmaras municipais, presidente da Assembleia da República, do primeiro-ministro e do secretário-geral do parlamento vão reaver 5% do salário que tinha sido cortado em 2010.