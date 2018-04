Actualidade

O CDS-PP propôs hoje a reposição da taxa reduzida do IVA sobre entradas em espetáculos culturais no projeto de resolução de alternativa ao Plano Nacional de Reformas do Governo.

"Neste momento não se justifica a manutenção do IVA nos 13% para espetáculos culturais", defendeu o deputado Pedro Mota Soares, em conferência de imprensa, propondo a sua descida para 6%.

Na conferência de imprensa, foram apresentadas as medidas alternativas que os centristas incluíram no projeto de resolução com 82 páginas, que acompanha o diploma em que propõem a rejeição do Programa de Estabilidade.