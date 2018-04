Actualidade

Os trabalhadores da empresa de componentes eletrónicas da Trofa Preh Portugal, que hoje cumpriram uma nova greve entre as 13:00 e as 15:00, decidem na próxima semana "novas formas de luta" por melhores condições de trabalho.

Em declarações à agência Lusa, Miguel Moreira, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente (Site) do Norte, disse que, à semelhança da greve da passada quinta-feira, o protesto teve "uma adesão fortíssima", mas nenhuma resposta por parte da administração da empresa alemã.

"Aguardamos a qualquer momento que a empresa nos contacte. Vamos realizar um novo plenário na próxima semana e decidir novas formas de luta", afirmou.