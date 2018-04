Actualidade

O festival de artes de rua Imaginarius realiza-se em Santa Maria da Feira de 24 a 26 de maio, reunindo para os seus 18 anos 300 artistas de 17 países e 40 espetáculos sobre património, odisseias e inquietações.

Segundo revelou hoje a organização do evento numa conferência de imprensa precedida pela antevisão do espetáculo de teatro físico "Houston, we have a problem", no total serão 195 as apresentações ou intervenções artísticas a disponibilizar gratuitamente em espaços públicos da cidade, por 37 companhias e criadores individuais.

Essa oferta integra 24 estreias em Portugal e ainda 11 premières mundiais, sete das quais com produção própria do Imaginarius Centro de Criação (ICC) e resultando de residências artísticas nesse equipamento.