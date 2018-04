Actualidade

A Mota-Engil convocou uma assembleia-geral de acionistas para 11 de maio, na qual vai propor o alargamento do conselho de administração de 17 para 21 membros, passando de dois para três o número de vice-presidentes da empresa.

Segundo um comunicado divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) hoje, a assembleia-geral vai deliberar sobre "a fixação em vinte e um do número de membros que irá compor o Conselho de Administração da Sociedade e, bem assim, sobre a fixação em três do número de vice-presidentes do referido Conselho de Administração".

Os acionistas vão ainda decidir sobre a eleição para um novo mandato de quatro anos (2018/2021), dos membros do Conselho de Administração, da Mesa da assembleia-geral e da Comissão de Fixação de Vencimentos.