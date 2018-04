Actualidade

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS) garantiu hoje que o cruzeiro científico para avaliar o 'stock' da sardinha não avança até haver acordo entre os investigadores do IPMA e o Governo.

"Temos uma reunião marcada [para hoje] com o secretário de Estado das Pesas no sentido de resolver a situação para que o navio [Noruega] possa arrancar. Temos um pré-aviso de greve que só termina em 24 de abril. [Porém], enquanto o problema não estiver resolvido, não há investigadores no Noruega, é uma garantia que podemos já dar ao Governo", indicou um dirigente da FNSTFPS, Orlando Gonçalves, à Lusa.

De acordo com o sindicalista, em causa está a reatribuição de um subsídio de embarque, de cerca de 50 euros, retirado aos trabalhadores em 2012.