Actualidade

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa admitiu hoje ajustamentos às propostas para reforçar a paridade entre homens e mulheres no poder político e cargos dirigentes da administração pública, que considerou "realistas e equilibradas".

"Há com certeza ajustamentos que podem ser feitos e o Governo está aberto a considerá-los para que seja uma lei efetiva", disse Maria Manuel Leitão Marques, intervindo no final do debate no parlamento sobre as propostas de lei.

"As dificuldades de aplicação serão facilmente ultrapassáveis em sede de comissão", defendeu no mesmo sentido a deputada socialista Elza Pais.