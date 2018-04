Actualidade

O ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo alertou hoje que se a janela de oportunidade não for usada a credibilidade política europeia ficará em risco e os receios sobre as vulnerabilidades do euro podem voltar.

"Não devemos relaxar-nos com o sucesso das reformas implementadas durante o período de crise; o crescimento económico e uma memória ainda fresca da crise são o enquadramento perfeito para agirmos", disse Mário Centeno num discurso proferido no Atlantic Council, em Washington.

"Se não usarmos esta janela de oportunidade, a credibilidade política da Europa vai desvanecer ao longo do tempo, e os receios dos mercados sobre a resiliência do euro podem voltar para assombrar-nos", acrescentou o ministro.